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Врачи успешно прооперировали Прилепина после теракта

Писателя Захара Прилепина прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», - приводит слова Никитина РИА Новости.

В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. По информации источника в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.

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Позднее полицейские по горячим следам задержали подозреваемого к покушению Александра Пермякова, который признался в работе на украинские спецслужбы. Он рассказал, что разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел их в действие.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.