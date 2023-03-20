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СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля Прилепина

Уголовное дело по факту теракта (статья 205 УК РФ) возбудили в связи с подрывом автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал СК России. Напомним, в результате подрыва погиб водитель, Прилепин получил ранение.

Фото: СК РФ

По данным следствия, сегодня, 6 мая, около 11.00 в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В настоящее время его доставили в медицинское учреждение.

Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

По данным РИА Новости, в Нижегородской области уже задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины.