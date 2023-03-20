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Министр здравоохранения России рассказал о состоянии Прилепина

Писатель Захар Прилепин получает всю медицинскую помощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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«Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», - ответил Мурашко.