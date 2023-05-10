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Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью

Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода Койдула - Куничина Гора на границе с Псковской областью. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Фото: «МК в Пскове»

По его словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, на основании анализа влияния, который будет завершен в конце года, Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пограничного перехода с Россией на юге Эстонии. Вполне вероятно, что погранпереход Койдула может быть закрыт для автомобильного движения, пишут эстонские СМИ.

Причинами названы резкое сокращение количества пересечений границы, экономия средств и ухудшение отношений с Россией.

«Второй аргумент заключается в том, что, учитывая агрессивное поведение России, в ближайшие несколько лет, может быть, в ближайшие пять лет здесь ничего не изменится и движение так не восстановится» — продолжил глава МВД.

По словам Ляэнеметса, возможное закрытие пограничного пункта будет анализироваться исходя их трех аспектов.

В то же время он отметил, что если будет принято такое решение и в будущем будет невозможно пересечь погранпереход Койдула на машине, то у Лухамаа все равно будет такая возможность. «И в Койдула можно поставить автоматические ворота так же, как и в Саатсе, а это значит, что безопасный для Эстонии человек сможет передвигаться туда-сюда без пограничного контроля, как сейчас на погранпереходе в Саатсе и Нарве», — пояснил он.

Министр внутренних дел Эстонии признал, что к автоперевозчикам несомненно надо прислушиваться, но причиной очередей на границе по-прежнему в основном является режим работы российской таможни.

«Очереди зависят от действий российской стороны, у них свои нормы, сколько они пропускают. Но это тоже надо учитывать, потому что решение еще не принято», — сказал он.

Для международного движения на границе Эстонии с Россией открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного сообщения - Нарва, Лухамаа и Койдула и два для железнодорожного сообщения. Кроме того, есть два двусторонних пограничных пункта, которые открыты для пересечения границы жителями Эстонии и России. Один из них - погранпереход Нарва-2 - временно закрыт с ноября прошлого года.