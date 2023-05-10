В России и мире

Москвичку подозревают в убийстве своего 4-летнего сына

Тело 4-летнего ребенка со следами насильственной смерти обнаружили сотрудники правоохранительных органов в квартире на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Москве.

По данным ведомства, об инциденте стало известно 11 мая. Соседи вызвали полицию в многоквартирный дом на Рублевском шоссе. По приезду на место происшествия полицейские не смогли заставить хозяев квартиры открыть дверь добровольно. При помощи спецсредств вход был разблокирован, уточняет RuNews24.

Оперативники нашли в квартире молодую женщину, сидящую рядом с телом своего 4-летнего сына. Осмотр трупа заставил полицейских усомниться в естественных причинах смерти малолетнего.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В настоящее время предполагаемая убийца задержана.