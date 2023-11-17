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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу вечером в воскресенье из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке. Причина в настоящее время выясняется. Мы предоставим дополнительную информацию, после того как узнаем, когда АЭС вернется в работу», - говорится в сообщении.

АЭС «Олкилуото» является атомной электростанцией в Западной Финляндии, пишет РИА Новости. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.