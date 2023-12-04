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Почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники в РФ

Кинотеатры России в период с 1 по 8 января посетили 14,8 млн человек, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«В новогодние праздники в кинотеатрах побывали 14,8 млн человек. Кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей», - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что традиционно среди лидеров проката фильмы, снятые при поддержке Фонда кино. Продолжение комедии Клима Шипенко «Холоп» посмотрели 6,5 млн зрителей. Его сборы в праздники составили 2,6 млрд рублей. Второе место у музыкальной сказки Алексея Нужного «Бременские музыканты». Полнометражный фильм по мотивам одноименного мультфильма уже увидели 5,1 млн зрителей, сборы составили 1,96 млрд рублей. Замыкает топ-3 анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», который в праздники посмотрели 1,8 млн зрителей, кассовые сборы - 614 млн рублей.

Основываясь на открытых данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино, на отечественные фильмы пришлось 96% от общего бокс-офиса в новогодние праздники, пишет ТАСС.