В России и мире

Клуб «Мутабор» в Москве закрыли на 90 дней после «голой вечеринки» Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы постановил приостановить работу клуба «Мутабор» на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде подтвердили, что компанию ООО «Арт Центр», которая владеет клубом, признали виновной по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Решение о приостановке работы клуба вступило в силу с 27 декабря, пишет RuNews24.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал актрису и блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки.

Скандальное мероприятие проходило 20 и 21 декабря. В первый день на вечеринку пришли звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, который предполагал минимум одежды. После того как фото и видео с мероприятия попали в Сеть, поднялась волна общественного возмущения.