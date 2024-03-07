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Минтранс считает введение режима открытого неба в аэропорту Сочи преждевременным

Минтранс РФ считает, что режим «открытого неба» в аэропорту Сочи вводить рано – это может негативно повлиять на транспортную доступность этого направления для россиян, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее издание РБК сообщило, что аэропорт Сочи попросил ввести у себя частичный режим «открытого неба». Иностранные авиакомпании смогли бы вылетать из воздушной гавани не только в страну регистрации, но и в третьи страны.

«Введение режима "открытого неба" может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным», - цитирует РИА Новости представителя Минтранса.

Несмотря на важность развития авиасообщения с иностранными государствами, безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма, подчеркнул он.

«Аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, по сути обеспечивающим прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом», - заключил представитель министерства.