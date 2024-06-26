В России и мире

В России появится ГОСТ на шаурму

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы (или шавермы). Об этом рассказали в Российской системе качества. Там подчеркнули, что до сих пор в РФ не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

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Риски массовых отравлений потребителей, а также общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в общепите требуют разработать новый стандарт для шаурмы, подчеркнули в Роскачестве. Тем более, «речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом». То есть производитель должен гарантировать качество продукции с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы, заметили в организации.

В Роскачестве также пояснили: по рецептуре и способу приготовления арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: теплое сочное мясо, которое предварительно обжарили на гриле, заворачивают в лаваш, смешивая с охлажденными соусами и салатом из свежих овощей и зелени. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что патогенные микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро, пишут «Известия».

Поэтому новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. Причем при разработке документа эксперты будут учитывать нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиНов и имеющиеся практические наработки.

