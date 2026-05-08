Мосгорсуд отменил запрет на материалы сайта «ЯПлакалъ»

Мосгорсуд отменил решение о запрете распространения в России информации сайта «ЯПлакалъ». Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. Апелляцию на предыдущее решение районного суда подали Роскомнадзор и первый заместитель прокурора Москвы.

В конце апреля Чертановский суд по иску межрайонной прокуратуры признал информацию на yaplakal.com, а также на anekdotovstreet.com и anekdoto.net, запрещенной к распространению. В решении не упоминались экспертизы, однако была ссылка на результаты мониторинга, который провела межрайонная прокуратура.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение. Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд решил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», а также «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации».