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Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 1 июля

02.07.2024 10:56|ПсковКомментариев: 0

Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 1 июля, термометры показали +34,3 градуса (предыдущий рекорд был в 2022-м и составил +30,7 градуса). Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температур, из них пять рекордов было установлено в таких региональных центрах, как Херсон - плюс 35,9 градуса (предыдущий - плюс 34,7 градуса в 2017 году), Псков - плюс 34,3 градуса (предыдущий - плюс 30,7 градуса в 2022 году), Чита - плюс 34,1 градуса (предыдущий - плюс 33,8 градуса в 2022 году), Санкт-Петербург - плюс 33,2 градуса (предыдущий - плюс 31,9 градуса в 2022 году), Орел - плюс 31,5 градуса (предыдущий - плюс 31,1 градуса в 1964 году)», - написал он.

Синоптик уточнил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2 градуса, а в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса. При этом в Подмосковье единственным местом, где был зарегистрирован температурный рекорд, стала Коломна. Там столбики термометров достигли плюс 32,2 градуса (предыдущий рекорд - плюс 30,8 градуса в 1999 году).

«Сегодня в столице в условиях антициклональной, а значит, преимущественно солнечной и сухой погоды, воздух разогреется до плюс 30 - плюс 33 градусов. Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9 градуса. То есть такой жары 2-го июля не было последние 134 года. <...> В предстоящие два дня в Москве возможны новые температурные рекорды: 3 июля ожидается от плюс 31 до плюс 33 градусов (рекорд - плюс 32,2 градуса в 1917 г.), 4 июля - плюс 32 - плюс 34 (рекорд - плюс 33,7 градуса в 1938 г.)», - добавил Тишковец.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в выходные жара в Москве спадет почти до положенной в июле климатической нормы - до плюс 25 - плюс 28 градусов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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