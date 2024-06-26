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В России и мире

Эстония намерена с 2025 года сооружать сеть из 600 бункеров вдоль границы с РФ

08.07.2024 14:43|ПсковКомментариев: 0

Власти Эстонии планируют в 2025 году приступить к созданию оборонительной линии вдоль восточной границы и построить 600 бетонных бункеров. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

«Мы подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование», - заявила глава отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло. Портал уточняет, что оборонительная линия будет также включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки. Планируется, что работы по возведению бункеров начнутся уже в 2025 году.

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности о строительстве на своих восточных границах оборонительной линии для защиты от военной угрозы, якобы существующей со стороны РФ, пишет ТАСС

Теги: #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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