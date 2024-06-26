Эстония намерена с 2025 года сооружать сеть из 600 бункеров вдоль границы с РФ

«Мы подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование», - заявила глава отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло. Портал уточняет, что оборонительная линия будет также включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки. Планируется, что работы по возведению бункеров начнутся уже в 2025 году.

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности о строительстве на своих восточных границах оборонительной линии для защиты от военной угрозы, якобы существующей со стороны РФ, пишет ТАСС.