Супруга бывшего мэра ответит перед судом за махинации с квартирами

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение против жены бывшего главы администрации Вологды Евгения Шулепова.

Осенью прошлого года Евгений Шулепов умер в больнице, находясь под стражей. Позже дело против него было прекращено, а в казну изъято различного имущества почти на 1,5 млрд рублей. Сегодня его супруге инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

«По данным следствия, с ноября 2008 года по март 2017 года обвиняемая, действуя по поручению своего мужа - экс-главы Вологды Евгения Шулепова - организовала передачу в собственность подконтрольных им физических и юридических лиц двух квартир. Одна из них была приобретена со значительной скидкой», - отмечает пресс-служба прокуратуры области.

Общая стоимость полученных чиновником взяток в виде недвижимости и дисконта превысила 4,3 миллиона рублей. В обмен представители строительных компаний, возводивших многоквартирные дома в Вологде, получали беспрепятственные разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Также ведомство сообщило, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу будет направлено в Вологодский городской суд, пишет Vologda-poisk.ru.