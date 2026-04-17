Супруга бывшего мэра ответит перед судом за махинации с квартирами

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение против жены бывшего главы администрации Вологды Евгения Шулепова.
Осенью прошлого года Евгений Шулепов умер в больнице, находясь под стражей. Позже дело против него было прекращено, а в казну изъято различного имущества почти на 1,5 млрд рублей. Сегодня его супруге инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Общая стоимость полученных чиновником взяток в виде недвижимости и дисконта превысила 4,3 миллиона рублей. В обмен представители строительных компаний, возводивших многоквартирные дома в Вологде, получали беспрепятственные разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Также ведомство сообщило, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу будет направлено в Вологодский городской суд, пишет Vologda-poisk.ru.