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Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах лимона, а также предупредил, при каких болезнях его лучше не употреблять.

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«Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов. Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица. Кроме того, убережёт от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме", — сказал Алексей Кабанов.

По словам специалиста, лимоны крайне полезные цитрусовые и рекордсмены по содержанию полезных нутриентов.

Однако цитрусовые и лимоны в особенности могут быть причиной аллергических реакций. Особенно осторожными необходимо быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Лимоны при чрезмерном употреблении могут вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита. Из-за сильной кислотности могут быть опасны для эмали зубов, пишет РИА Новости.

Кабанов добавил, что при употреблении цитрусовых и лимонов важна умеренность, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток.