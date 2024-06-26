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Названа идеальная ягода для здоровья сердца и борьбы с инфекциями

Cпециалист по правильному питанию и коррекции веса Светлана Александрова назвала ежевику самой полезной ягодой для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета и борьбы с инфекциями.

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По словам специалиста, самое важное в ягоде — содержание ферментов, которые помогают усвояемости и активации минералов. Также ягода богата жирными кислотами — в 100 граммах содержится дневная норма Омега-3 и Омега-6.

Еще одни ценные компоненты ежевики — пектин и полифенолы. Пектин снижает уровень холестерина в крови и замедляет развитие атеросклероза. Полифенолы — это антоцианы, которые снижают риск образования тромбов и развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых видов рака. Также в ежевике содержатся салициловая, яблочная, лимонная, винная и никотиновая кислоты. Последняя особо полезна для сердечников, пишет РИА Новости.

По словам Светланы Александровой, ежевика укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ. Также она не хуже малины способна сбивать температуру и бороться с инфекциями. Кроме этого, данная ягода защищает клетки от повреждений свободными радикалами, которые связаны с возрастными заболеваниями и ранним старением — высокое содержание витамина C способствует выработке коллагена.