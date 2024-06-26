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На экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.