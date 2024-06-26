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Как ухаживать за кожей и волосами в холода, рассказала эксперт

Кожа и волосы с наступлением холодов испытывают стресс из-за сухого воздуха в помещениях, перепадов температур и авитаминоза, и чтобы снизить вредное воздействие этих факторов, стоит добавить в уход средства с экстрактами растений-адаптогенов, которые повышают сопротивляемость стрессу, рассказала директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.

Адаптогены - это вещества, которые подавляют выделение гормонов стресса и повышают сопротивляемость организма к широкому спектру различных вредных воздействий. Они бывают растительными, животными, минеральными, природными, а также синтетическими - последние выпускаются в виде аптечных препаратов. Наиболее известные растения-адаптогены - это элеутерококк, родиола розовая, астрагал, женьшень, а также продукты - чеснок, облепиха, имбирь.

«С наступлением холодного времени года кожа и волосы испытывают стресс из-за целого ряда внешних и внутренних факторов: сухого воздуха из-за наступления отопительного сезона, перепадов температур, авитаминоза. Повысить сопротивляемость кожи стрессу можно с помощью правильно подобранного ухода, например, с экстрактами растений-адаптогенов в составе. Эти растения известны человеку с давних времен и встречаются в рецептах по уходу за кожей коренных народов Сибири», - сказала Марина Пудовкина.

Она отметила, что советские ученые применяли адаптогены в качестве БАДов при подготовке спортсменов и космонавтов, а сейчас косметологические лаборатории на основе их свойств разрабатывают уходовые средства для повышения сопротивляемости кожи стрессу.

Эксперт также посоветовала в зимнее время добавлять в уходовый рацион для кожи средства для защиты и восстановления микробиома, в формулах которых используются про- и пребиотики: лизаты полезных бактерий и ферментированные экстракты растений. Нарушение микробиома приводит к ухудшению состояния кожи; к этому может привести неправильно подобранный уход - в частности, агрессивное очищение, пишет РИА Новости.

«Мы рекомендуем регулярно соблюдать ритуал очищения с использованием мягких средств, таких как липосомальные лосьоны, мягкие пенки или гели, тоники. Для снятия макияжа следует применять специально предназначенные для этого продукты, например мицеллярную воду. Если систематически не удалять макияж с кожи перед сном, это также может спровоцировать нарушение баланса полезных бактерий на коже и привести к раздражениям», - добавила Марина Пудовкина.