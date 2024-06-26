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В России и мире

Мошенники обманывают россиян под видом налоговой службы

24.11.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников налоговых органов в период уплаты налогов. В ноябре они украли у московской пенсионерки более 2 млн рублей, заявив, что ей нужно задекларировать свои сбережения. Какие схемы используют преступники и как от них защититься.

«Легенды», в которых используется тема налогов, — одни из самых отработанных у мошенников, рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Сигналы к специалистам поступают регулярно, но традиционный пик приходится на конец осени. Это связано с тем, что приём оплаты налогов в стране заканчивается 1 декабря.

«До этой даты активно используются сценарии о «необходимости декларирования доходов и имущества», «введении новых налогов», «введении новых инструментов оплаты налогов и форм отчетности». После 1 декабря — о недоимке и необходимости оплатить штраф», — рассказала эксперт.

По мнению координатора «Мошеловки», такие уловки популярны по той причине, что большинство россиян не знакомы с тонкостями налогового законодательства, поэтому их легко запугать и обмануть.

В новой схеме, рассказывает адвокат Шон Бетрозов, мошенники сообщают россиянам о якобы введенных изменениях в законодательстве, которые требуют обязательного декларирования всех наличных средств. И в случае отказа угрожают крупными штрафами или даже блокировкой банковских счетов, пишут Известия. 

«Для того чтобы избежать последствий, преступник предлагает простой выход — передать деньги назначенному «сотруднику» или перевести их на «официальный счет» для проверки их происхождения. При этом он создает атмосферу спешки и стресса, утверждая, что времени очень мало. Находясь под давлением, человек может согласиться расстаться со своими средствами, считая, что выполняет требования закона», — поясняет адвокат.

По его словам, эффективность такой схемы обусловлена еще и страхом людей перед государственными органами. Многие россияне, особенно старшего возраста, привыкли доверять им и боятся любых юридических последствий.

«Они уверены, что ошибка в налоговых вопросах может привести к серьезным проблемам — штрафам, аресту или даже судебному преследованию. Кроме того, далеко не каждый вникает в сложные аспекты законодательства, что позволяет мошенникам использовать юридическую терминологию и ссылаться на несуществующие законы, создавая иллюзию легитимности», — заключает собеседник.

Теги: #мошенники #налоги #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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