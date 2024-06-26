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Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Reuters сообщило, что Асад покинул Дамаск на самолете. По данным источников агентства, существует «очень высокая вероятность, что Асад мог погибнуть при его крушении». Они указали на странную траекторию движения воздушного судна, которое, по данным мониторингового сайта Flightradar, «неожиданно совершило разворот на 180 градусов и пропало с карты».

«Самолет исчез с радаров, возможно, был отключен транспондер, однако я считаю, что вероятность выше, что судно сбили», - отметил один из источников агентства в Сирии, отказавшись от дальнейших комментариев.

27 ноября формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической организацией) и ее союзников начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных сил. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили города Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Премьер-министр республики Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил, что общался с Асадом в последний раз вечером 7 декабря и оповестил его о ситуации, пишет ТАСС.