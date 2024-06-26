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В России за год создали пять особо охраняемых природных территорий

В 2024 году в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Калининградской и Херсонской областях создали пять особо охраняемых природных территорий федерального значения, рассказали в Минприроды.

Одиннадцатого января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года — по старому стилю), в нашей стране с целью охраны популяции соболя в Бурятии создали первый государственный природный заповедник — Баргузинский.

«В 2024 году были созданы заказник "Тамбукан" в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской республике, национальный парк "Нижегородское Поволжье" в Нижегородской области, национальный парк "Виштынецкий" в Калининградской области, государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" в Херсонской области», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в заповедную систему страны сегодня входят более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 244 миллиона гектаров, что составляет около 13 процентов от сухопутной площади России.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что за время реализации нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 годы появилось 25 новых федеральных ООПТ и более 600 региональных. Создание таких территорий продолжится в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» с 2025 года, пишет РИА Новости.