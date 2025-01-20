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Мигрант прикинулся полицейским и обчистил калужский ломбард

В Калужской области расследуют уголовное дело о краже драгоценностей и денег из ломбарда, сообщили в УМВД.

По предварительным данным, 29 декабря в Малоярославце ранее судимый 44-летний иностранец из ближнего зарубежья зашёл в ломбард. Он представился работнице сотрудником правоохранительных органов и мельком показал удостоверение. Он прошел в служебное помещение и сообщил девушке, что необходимо срочно убрать большую часть ювелирных изделий с витрины и спрятать их вместе с выручкой в шкаф, так как к ним в организацию якобы едет с проверкой некий ревизор.

Девушка послушалась, а гость велел ей составить реестр оставшихся на витрине драгоценностей. В это время мигрант незаметно украл спрятанные в шкафу ценности. Затем он потребовал, чтобы работница закрыла ломбард и вышла на полчаса погулять, а сам ушел.

Когда доверчивая девушка вернулась, то обнаружила пропажу 25 ювелирных изделий на 800 тысяч рублей и 200 тысяч рублей наличными, пишет Kaluga-poisk.ru.

Через несколько дней оперативники установили личность подозреваемого и задержали его в Московской области. У иностранца изъяли все похищенные ценности и сувенирное удостоверение полицейского. Мужчина заключили под стражу, расследование продолжается.