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Три украинских БПЛА уничтожили в Ленобласти

Три украинских беспилотных летальных аппарата уничтожили в Ленинградской области 24 января, сообщили в Минобороны России.

Фото: Московский комсомолец

«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области», - следует из сообщения.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале уточнил, что беспилотники были уничтожены в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью.

«Жертв и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы», - дополнил он.