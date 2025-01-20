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Дональд Трамп подписал указ о создании системы обороны «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, которые касаются вооруженных сил США. В частности, один из указов предусматривает разработку системы противоракетной обороны «Железный купол», о чем сообщает телеканал NBC News.

Согласно первому указу, будет запущен процесс создания системы «Железный купол» для защиты американских военнослужащих.

«Угроза нападения с помощью баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных атак остается самой катастрофической угрозой, с которой сталкиваются Соединенные Штаты», — говорится в указе Трампа, который публикует Белый дом.

В соответствии с указом, в течение 60 дней с момента его издания министр обороны должен представить президенту план внедрения системы противоракетной обороны, а также предоставить информацию о финансировании системы и обновлённую оценку стратегической ракетной угрозы для США. Кроме того, необходимо определить приоритетные объекты для защиты от ответного удара со стороны ядерных противников.

Новая система противоракетной обороны будет обеспечивать защиту от баллистических, сверхзвуковых и крылатых ракет, а также от других угроз с воздуха.

Второй указ восстанавливает в должности военнослужащих, которые были уволены или вынуждены были уйти в отставку из-за вакцинации против COVID-19, пишет «Интерфакс».

Третий указ направлен на устранение «гендерного радикализма» в вооружённых силах.

Кроме того, президент США запретил трансгендерам служить в вооружённых силах страны.

«В соответствии с военной миссией и давней политикой Министерства обороны, выражение ложной "гендерной идентичности”, отличающейся от пола человека, не может соответствовать строгим стандартам, необходимым для прохождения военной службы», — говорится в указе президента.

В соответствии с четвёртым указом, подписанным президентом США, было принято решение о ликвидации служб DEI (политика разнообразия, равенства и инклюзивности).

В рамках указа министр обороны и министр внутренней безопасности должны упразднить все подразделения DEI в соответствующих ведомствах. Также должна быть проведена внутренняя проверка, в ходе которой будут задокументированы все действия, предпринятые в рамках инициатив DEI, включая случаи расовой и гендерной дискриминации, а также действия, направленные на создание системы предпочтений по расовому или гендерному признаку.

«Отчет должен быть представлен министру обороны в течение 90 дней с даты издания настоящего приказа», — отмечается в документе.

Президент США также сообщил о подписании прокламации, посвящённой 80-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим в годы Второй мировой войны.