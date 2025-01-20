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В Белом доме заявили, что команда Байдена тратила деньги, как «пьяные матросы»

29.01.2025 10:02|ПсковКомментариев: 0

Администрация президента США Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ для их пересмотра на предмет эффективности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране,» - сказала Каролин Левитт в ходе своего первого брифинга во вторник.

Она отметила, что Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США, пишет РИА Новости.

«Эта временная пауза позволит гарантировать, что каждая потраченная сумма полностью оправдана и отвечает интересам американского народа,» - добавила Каролин Левитт.

В Белом доме подчеркнули, что меры направлены на восстановление финансовой стабильности и обеспечение прозрачности бюджета после многолетней «расточительности» предыдущей администрации.

Теги: #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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