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Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на северо-западе Москвы

Один человек погиб, еще четверо пострадали, по уточненной информации, при взрыве неустановленного устройства в холле высотки в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«При взрыве в холле 29-этажного дома в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице, по уточненной информации, погиб один человек и четверо пострадали», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа.

Столичный главк СК ранее сообщил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.