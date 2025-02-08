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Катя Лель и Елена Ваенга получили звания заслуженных артисток России

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певицам Кате Лель и Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулева). Указ опубликован на портале правовых актов.

Кате Лель — 50 лет. Пик ее популярности пришелся на начало нулевых годов, среди ее хитов — «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю». Лель — народная артистка Чечни и народная артистка Кабардино-Балкарии.

Ваенге (настоящее имя Елена Хрулева) — 48 лет. Первые песни принесли ей известность в Санкт-Петербурге, а всероссийского успеха певица добилась после выхода альбома «Белая Птица» в 2005 году, пишет РБК. Она является обладательницей четырех премий «Золотой граммофон», дважды лауреатом «Песни года», а также народной артисткой Республики Адыгея и Марий Эл.