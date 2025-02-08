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Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко*

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции против экс-президента Украины Порошенко*, следует из указа Владимира Зеленского о бессрочных санкциях в отношении политика.

Согласно документу, опубликованному на сайте Зеленского, всего против Порошенко* вводятся 17 ограничительных мер. В их числе запрет на приобретение в собственность земельных участков, ограничение торговых операций, полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг. Также санкции против Порошенко* включают в себя лишение госнаград и запрет на вывод средств за границы Украины, пишет РИА Новости.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.