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Путин назначил Борисова новым спецпредставителем по космическому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе», - говорится в документе.

Отдельным указом глава государства также освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, пишет ТАСС.