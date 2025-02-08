В России и мире

Трамп: Украина не знает, куда ушли миллиарды американской помощи

В своем недавнем выступлении в Белом доме президент Америки Дональд Трамп прокомментировал текущие переговоры между Россией и США, а также жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп заявил, что после переговоров в Эр-Рияде он стал «намного более уверен» в возможности достижения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил разочарование по поводу недовольства Киева переговорами, отметив: «У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров».

По его словам, конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь «даже посредственным переговорщиком» еще несколько лет назад. Трамп также подчеркнул, что Украине нужны выборы, если она хочет занять место за столом переговоров, добавив, что Зеленский одобряется народом лишь на 4%.

Политик отметил, что Россия способна «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Он также задался вопросом: «Куда делись все деньги, которые мы давали Украине?», указав на то, что Владимир Зеленский сам не знает, где половина средств, предоставленных США, пишет SHOT.

Дональд Трамп заверил, что США не против ввода европейских военных на Украину, однако американских военных там не будет. Эти заявления подчеркивают его критический подход к текущей ситуации и к действиям украинского руководства.