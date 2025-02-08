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Петербургская тюрьма «Кресты» преобразится в гостиничный комплекс

Группа компаний «КВС» стала новым собственником бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге, сообщает пресс-служба ГК в пятницу.

Как сообщил в пресс-службе, ГК берет на себя ответственность за сохранение многовековой истории «Крестов» и превращение его в центр культурной жизни.

«Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет общественным пространством. (...)Теперь стены, которые были свидетелями стольких судеб, наполнятся новым смыслом. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех», — говорится в сообщении.

В пятницу состоялся аукцион по продаже исторического комплекса, расположенного на первой линии улицы Комсомола и Арсенальной набережной. В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Часть из них является выявленными объектами культурного наследия, пишет «Интерфакс».

По информации ДОМ.РФ, начальная цена составила 1,052 млрд рублей. Подробности торгов пока не сообщались.

Соглашение о намерениях по преобразованию имущественного комплекса «Кресты» между Санкт-Петербургом и ДОМ.РФ было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Оно предусматривает сохранение его историко-культурного значения.

Группа компаний «КВС» представляет собой строительный холдинг, осуществляющий свою деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания реализует проекты по комплексному освоению территорий и выступает в качестве генерального подрядчика при выполнении государственных заказов.

Открытый в Петербурге в 1892 году следственный изолятор «Кресты» — одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений. Изначально это была одиночная тюрьма, в которой после революции 1905 года и в советский период содержались преимущественно политические арестанты. В разные годы здесь находились Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский и др.

С 1964 года тюрьма «Кресты» стала следственным изолятором №1. До 2017 года изолятор располагался на Арсенальной набережной, в 2017 году переехал в новый комплекс в Колпино.