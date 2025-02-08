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Актер из «Универа», «Следа» и «Скорой помощи» Олег Юдин умер в возрасте 62 лет

Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте «КиноТеатр.ру» со ссылкой на его окружение.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», — написал Дмитрий Толмачев.

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России, пишет РИА Новости.

В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы «Универ. Новая общага», «След», «Склифосовский» и «Молодежка».