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На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка

Сильная вспышка класса М (предпоследнего по мощности) произошла на солнце утром в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты», — рассказали в институте ТАСС.

Вспышки класса М — средние среди крупных. На дневной стороне Земли они способны вызывать небольшие или умеренные радиопомехи, и некоторые из таких вспышек могут привести к солнечному радиационному шторму. Кроме того, они порой сопровождаются выбросами корональной массы звезды, из-за чего возникает геомагнитная буря, во время которой жители средних широт с высокой долей вероятности могут увидеть северное сияние.