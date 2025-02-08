В России и мире

Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России

Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ.

«Здесь (в Евросоюзе - ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема», - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза. Трансляцию выступления министра вел телеканал М1.

Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат санкции, которые противоречили бы венгерским национальным интересам, в частности, в энергетическом секторе и атомной промышленности.

Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

В РФ не раз повторяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, пишет РИА Новости. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.