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На Солнце произошли три мощные вспышки

Три вспышки предпоследнего класса мощности М зафиксированы на Солнце 25 февраля, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«25 февраля в 03:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W27) зарегистрирована вспышка М1.5 продолжительностью 18 минут, <…> в 05:47 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3998 (S10W42) зарегистрирована вспышка М1.3 продолжительностью 11 минут», - сообщает ИПГ.

Кроме того, около 2:00 произошла вспышка М3.9 продолжительностью 102 минуты. Она стала самой мощной и продолжительной из зафиксированных.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.