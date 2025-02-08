В России и мире

Второй за день крупной выброс плазмы на Солнце произошел в направлении Земли

Второй за сутки крупный выброс плазмы зарегистрирован на Солнце, он направлен в сторону Земли, приход основной массы в околоземное пространство возможен вечером 27 февраля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«В течение уже сегодняшнего дня возможен приход к Земле тяжелых заряженных частиц (протоны и ионы), так как событие произошло в области Солнца, связанной с Землёй линиями межпланетного магнитного поля. В этой связи в течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории во вторник.

По словам ученых, второй за сутки крупный выброс плазмы произошел на Солнце в 14:59 по московскому времени, пишет «Интерфакс».

«Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля», - сообщили в лаборатории.

Ранее во вторник в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что ночью Солнце выбросило крупнейшее в этом году облако плазмы. По данным ученых, источник взрыва был расположен на обратной стороне Солнца и не мог повлиять на Землю.