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15-летний подросток пытался поджечь центр патриотического воспитания в Смоленской области. ВИДЕО

Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» в городе Вязьма Смоленской области подозреваемым 15-летним местным жителем, сообщили РИА Новости.



Видео: Telegram-канал РИА Новости

В центре располагается музей неизвестного солдата.

По словам подозреваемого, «работу» ему предложили в группе в Telegram.

«Меня добавили просто в группу, а там уже предлагали разные подработки и там я нашел эту подработку. Сначала я не соглашался, но потом договорился. Мне предложили 320 тысяч. Я ничего не получал, мне сказали то, что надо будет еще один заказ выполнять, еще поджигать, я отказался.» - признался сотрудникам подозреваемый УМВД Смоленской области.

Обещанного вознаграждения в размере 320 тысяч рублей он так и не получил.