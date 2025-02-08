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Дилеры ждут снижения продаж новых автомобилей в России в марте

Российские автодилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России в марте почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался ажиотажный спрос, в числе причин - сокращение автокредитования, рассказали представители отрасли.

«С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывал минус 25%, так и в марте будет падение. Если в прошлом марте было продано порядка 145 тысяч легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года», - заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В феврале этого года в России было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей. Так, в пессимистичном сценарии мартовские продажи могут оказаться на уровне 70,2 тысячи машин, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что по итогам первой недели марта (3-9 марта) было зарегистрировано около 17 тысяч новых легковых машин. Этот результат на 38% ниже первой мартовской недели 2024 года и ниже последней недели февраля, пишут РИА Новости.

«Точные цифры прогнозировать пока рано: на рынке преобладает пессимизм среди большинства экспертов. Тем не менее, мы смотрим на март с долей оптимизма и ориентируемся на объем продаж в интервале 80-85 тысяч машин», - добавил Тюктеев.

В РОАД среди причин снижения рынка указали сокращение автокредитования, которое обеспечивает существенную долю продаж, а также выросший утилизационный сбор и высокие цены на автомобили в принципе. «Цена на автомобиль в среднем более 3 миллионов рублей», - уточнили в ассоциации.