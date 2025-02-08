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Выдачи семейной ипотеки в России выросли за год в полтора раза

Россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиарда рублей в феврале. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Дом.РФ». Всего банки выдали 32 тысячи льготных кредитов — их число за год также выросло в полтора раза.

В феврале в ВТБ выдачи семейной ипотеки выросли втрое по сравнению с тем же месяцем 2024 года, в Абсолют Банке — вдвое, а в банке «Санкт-Петербург» — в десять раз, сообщили представители организаций. Всего в феврале было оформлено ипотеки на 219 миллиардов рублей. При этом на программу для семей с детьми приходится более 80% выдач всех жилищных кредитов в стране.

С июля 2024 года претендовать на льготную ипотеку под 6% могут только семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет, что сильно сузило число потенциальных претендентов на семейную ипотеку. До этого ее могли взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Тем не менее спустя год она стала еще более востребованной, пишут «Известия».

В то же время власти продолжают обсуждать значительное снижение требований к заемщикам. По поручению вице-премьера Александра Новака, ведомства должны проработать вопрос о допуске к семейной ипотеке пары с одним ребенком до 18 лет. В таком случае льгота станет еще доступнее, чем была до последних изменений в середине 2024 года.