В России и мире

Белый дом: Россия и США как никогда близки к достижению мира на Украине

Мирное соглашение по Украине как никогда близко, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

«Президент сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом (Владимиром — ред.) Путиным <...> Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели», — сказала она.

Левитт также уточнила, что Трамп во время предстоящего разговора с российским коллегой намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Москвы в случае, если беседа не оправдает ожиданий американской стороны, пресс-секретарь признала, что глава Белого дома готов пойти на такой шаг при необходимости.

«Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу», — добавила она.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на завтра запланирован телефонный разговор президентов России и США. Чуть позднее он сообщил, что подготовка к нему главным образом идет по вопросу Украины.

В предыдущий раз Путин и Трамп общались 12 февраля, переговоры продлились почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование украинского кризиса. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.