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Четыре российских туриста погибли при крушении батискафа у берегов Хургады

Прогулочный батискаф с 45 российскими туристами на борту затонул у берегов Египта, четыре гражданина РФ погибли, сообщает Генконсульство России в Хургаде.

«27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе - несовершеннолетние. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, все российские туристы путешествовали по линии туроператора «Библио-Глобус». Большая часть находившихся на борту спасена и доставлена в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений, пишет «Интерфакс».

На пирсе гостиницы «Синдбад» находятся дипломаты Генконсульства РФ.