Меч Люка Скайуокера продали за $3,75 миллиона долларов

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся в съемках американского фильма «Звездные войны», продан на аукционе за 3,75 миллиона долларов, сообщает газета Hollywood Reporter.

Речь идет о том самом световом мече, которым Скайуокер сражался с Дартом Вейдером в картине 1980 года «Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар».

Продажа установила новый мировой рекорд для реквизита из «Звездных войн», который использовался на съемках.

Издание также отмечает, что лот изначально выставлялся с оценкой в 1 миллион долларов, а эксперты ожидали, что цена может вырасти максимум до 2 миллионов долларов.

Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной модели истребителя X-wing, использованной в космическом сражении в первом фильме «Звездные войны» 1977 года. Она была продана за 3,135 миллиона долларов в октябре 2023 года, пишет РИА Новости.

Торги состоялись в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions, который продолжается до 17 июля.