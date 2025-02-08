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Эстония с 31 марта требует от россиян биометрические паспорта для въезда

С 31 марта 2025 года российские граждане смогут въезжать в Эстонию и находиться на её территории только при наличии загранпаспорта нового поколения с электронным чипом, выданного на 10 лет, сообщили в официальном Telegram-канале Консульского департамента МИД России.

«Заграничный паспорт, не содержащий электронный носитель информации и выдаваемый сроком на 5 лет, не будет признаваться компетентными эстонскими органами в качестве документа, удостоверяющего личность, и не может быть использован для пересечения государственной границы Эстонии, а также для получения в ее консульских учреждениях визы, дающей право на въезд в страны Шенгенской зоны», - говорится в сообщении МИД.

Для россиян с видом на жительство в Эстонии или другой стране ЕС установлен переходный период до 30 сентября 2025 года, в течение которого необходимо оформить биометрический паспорт.

Вопросами оформления общегражданского заграничного паспорта Российской Федерации на территории Псковской области занимается управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Интересующую информацию можно найти на сайте 60.мвд.рф/госуслуги или уточнить по телефонам: +7 (8112) 59-64-05, +7 (8112) 59-65-06 (отдел по вопросам оформления заграничных паспортов).

Напомним, Латвийская Республика закрыла на неопределенный срок пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией для пешеходов и велосипедистов с 19 марта 2025 года.