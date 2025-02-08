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Юрист назвал мусор, за выброс которого на свалку грозит штраф

Некоторые отходы нельзя просто так выбрасывать на свалку – за это полагается штраф, рассказал ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.

«Так, строительный мусор не относится к ТКО, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I - IV классов опасности», - пояснил он.

Выбрасывать в помойный контейнер нельзя некоторые привычные нам вещи. Например, батарейки и аккумуляторы – в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву.

То же касается бытовой техники – старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, духовки и т.п. не являются обычным мусором. В перечне запрещенных к выбрасыванию предметов – мебель, макулатура, лампочки, оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки), старые шины, аэрозоли, химикаты и т.п.

Причина все та же – подобные вещи крайне медленно разлагаются и содержат опасные металлы, которые могут нанести ущерб экологии. Все это необходимо утилизовать с помощью профессиональных структур, пишет агентство «Прайм».

За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП – для физических лиц штраф от 2 000 до 3 000 рублей, заключил Корнеев.