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Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, его слова приводит Telegram-канал агентства Sputnik Абхазия.

«С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано», — сказал он.

Сухумский аэропорт имени В.Г. Ардзинбы находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году она могла принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.

Абхазские власти не раз планировали восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023-го правительство республики заключило соглашение с российской компанией «Инфраструктурное развитие» о реконструкции объекта. Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет проходил в тестовом режиме, пишет РИА Новости.

Как заявил в феврале глава Минтранса Роман Старовойт, среди тех, кто планирует летать в Сухум, российская компания «ЮВТ Аэро». Кроме того, еще как минимум два авиаперевозчика проявили интерес к этому направлению.