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За ложное сообщение о бомбе в воинской части россиянин может сесть в тюрьму на 8 лет

Житель Калужской области может лишиться свободы на срок до 8 лет за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в прокуратуре.

В июле 2023 года житель Кировского района был пьян, он позвонил в службу спасения по номеру 112 и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в воинской части. После звонка на место прибыли спецслужбы, но проверка показала, что сообщение о бомбе было заведомо ложным.

Уголовное дело с утвержденным обвинением передали в суд, 48-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет, пишет Kaluga-poisk.ru.