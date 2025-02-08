В России и мире

Цели нового рауда переговоров делегаций России и США назвали в Госдуме

В настоящее время идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора, рассказал в среду первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что 10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций.

Депутат напомнил, что результатом прошлых встреч стало 30-дневное перемирие, согласно которому стороны не должны наносить удары по энергетическим объектам. Чепа отметил, что если президент России Владимир Путин сразу же дал соответствующие указания, то Украина продолжает ежедневно нарушать это соглашение. Он предположил, что в ходе переговоров делегации должны выработать условия, регламентирующие соблюдение этих договоренностей.

«Работы много, поэтому рабочие группы должны работать всё больше и больше, дополнительные вопросы рассматривать. Мы знаем, что идут консультации и по работе дипломатических служб, которые дадут возможность на постоянной основе работать, и идет подготовка работы послов», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.