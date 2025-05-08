В России и мире

В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов

Вандалы осквернили Монумент освободителям Таллина, известный как «Бронзовый солдат», пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram

«На кладбище Сил обороны (в Таллине. — Прим. ред.) вандалы изрисовали монумент «Бронзовый солдат». Сам солдат был изрисован белой краской», — говорится в публикации.

Кроме того, злоумышленники нанесли краской надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата.

По словам главы местного оперативного бюро Вайко Вахера, по факту вандализма идет расследование. Установлено, что вандалов было двое, их личности до сих пор не известны. Он добавил, что это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы, пишет РИА Новости.

Эстонский военный музей организует очистку памятника.