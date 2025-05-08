Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Огненное сердце Ершово
«Динопарк» Открылся в Пскове
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
Места силы Псковской области
Великие Луки к 80-летию Победы
Профсоюзный Первомай
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
«Учитель года»: В школе по любви
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 11.05.2025 20:200 В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов 11.05.2025 18:400 МГУ тестирует способ очистки дна от мазута естественным путем 11.05.2025 18:000 Умер народный артист России Юрий Слесарев 11.05.2025 17:200 Минпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголя 11.05.2025 16:201 Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 22:114 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 04.05.2025 17:092 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи 05.05.2025 19:342 Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов

11.05.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Вандалы осквернили Монумент освободителям Таллина, известный как «Бронзовый солдат», пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.

В Таллине осквернили Монумент освободителям (Бронзовый солдат) - РИА Новости, 1920, 11.05.2025

Фото : Sputnik Ближнее зарубежье / Telegram

«На кладбище Сил обороны (в Таллине. — Прим. ред.) вандалы изрисовали монумент «Бронзовый солдат». Сам солдат был изрисован белой краской», — говорится в публикации.

Кроме того, злоумышленники нанесли краской надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата.

По словам главы местного оперативного бюро Вайко Вахера, по факту вандализма идет расследование. Установлено, что вандалов было двое, их личности до сих пор не известны. Он добавил, что это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы, пишет РИА Новости.

Эстонский военный музей организует очистку памятника.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 184 человека
11.05.2025, 21:200 Качество оказываемой медпомощи в инфекционной больнице проверили в Пскове 11.05.2025, 21:000 Новую ботаническую игру разработали в «Михайловском» 11.05.2025, 20:560 В Пскове водитель «Ауди» оказал сопротивление полицейским 11.05.2025, 20:400 Порховские следователи навестили участников Великой Отечественной войны
11.05.2025, 20:200 В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов 11.05.2025, 20:000 Пять правил пожарной безопасности на даче напомнили псковичам 11.05.2025, 19:390 Отопительный сезон в Пскове продлили до 15 мая 11.05.2025, 19:200 Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ
11.05.2025, 19:000 Более 1,5 тонн корма для животных не пропустили в Псковскую область 11.05.2025, 18:400 МГУ тестирует способ очистки дна от мазута естественным путем 11.05.2025, 18:262 Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове 11.05.2025, 18:200 ФК «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в первенстве России
11.05.2025, 18:000 Умер народный артист России Юрий Слесарев 11.05.2025, 17:400 Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы 11.05.2025, 17:200 Минпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголя 11.05.2025, 17:000 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 12 мая
11.05.2025, 16:400 Получены активные против гриппа соединения на основе лекарственного растения 11.05.2025, 16:201 Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну 11.05.2025, 16:000 До +17 ожидается в Псковской области 12 мая 11.05.2025, 15:290 Бастрыкин поручил провести проверку по случаю необеспечения жилплощадью сироты
11.05.2025, 15:200 Автор произведения «Усвятские шлемоносцы» теперь на почтовой марке 11.05.2025, 14:590 «Спартак-Юниор» стал победителем турнира «Локобол-2025» в Пскове 11.05.2025, 14:400 При падении автобуса в пропасть в Шри-Ланке погиб 21 человек 11.05.2025, 14:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе
11.05.2025, 14:000 Фейерверк запускали в центре Пскова 11.05.2025, 13:390 Принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин состоялось 11 мая 11.05.2025, 13:090 Девушка в светлой жилетке пропала в Порхове 11.05.2025, 13:000 Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев»
11.05.2025, 12:420 Доставщика сбили возле отеля «Покровский» в Пскове 11.05.2025, 12:400 Производственно-интеграционные мастерские появятся в Великих Луках 11.05.2025, 12:400 Псковичка Анастасия Егорова может выступить в финале вокального конкурса на телеканале «Звезда» 11.05.2025, 12:200 Максимов день: Почему нужно подставлять лицо ветру
11.05.2025, 12:000 Соревнования по ритм-симулятору пройдут в Пскове 11.05.2025, 11:400 Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук 11.05.2025, 11:200 Великолучанин Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова 11.05.2025, 11:000 Стало известно время выступления группы «Отава Ё» на открытии памятника Ольге Сергеевой в Усвятах
11.05.2025, 10:401 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 11.05.2025, 10:200 В Минкультуры положительно оценили идею изучения истории кино в школах 11.05.2025, 10:000 Можно ли избаловать собаку, рассказали кинологи 11.05.2025, 09:400 Пасхальный спортивный фестиваль пройдет сегодня в Пскове
11.05.2025, 09:203 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 11.05.2025, 09:081 Путин предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле 11.05.2025, 09:000 Международный день матери отмечается 11 мая 10.05.2025, 22:000 Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина
10.05.2025, 21:420 Девочка госпитализирована в результате падения со второго этажа дома в Пыталово 10.05.2025, 21:380 Сотрудник Kaspersky Кузнецов назвал недоверие главным орудием против дипфейков 10.05.2025, 21:220 Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ 10.05.2025, 21:000 До +12 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 11 мая
10.05.2025, 20:360 В День Победы Псковский театр драмы пригласил на спектакль «Глядя в небеса…» ветеранов 10.05.2025, 20:290 «Песни весны, песни Победы» прозвучали в Пскове. ФОТО 10.05.2025, 20:000 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах 10.05.2025, 19:400 Памятное мероприятие прошло у интернационального братского захоронения в островской деревне Сигорицы
10.05.2025, 19:200 Велопробег в честь 80-летия Победы прошел в Псковской области. ВИДЕО 10.05.2025, 19:000 Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке Пскова 10.05.2025, 18:363 Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме
10.05.2025, 18:000 Боксеры из Пскова и Великих Лук стали победителями первенства в Витебске 10.05.2025, 17:460 Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» прошел в Пскове. ФОТО 10.05.2025, 17:230 Фестиваль внедорожников «Кудяевские озера-2025» проходит в Псковской области 10.05.2025, 16:590 Дорожно-транспортное происшествие произошло в псковской деревне Неелово
10.05.2025, 16:400 Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни 10.05.2025, 16:220 Индия и Пакистан согласились на прекращение огня 10.05.2025, 16:000 Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине 10.05.2025, 15:400 СОБЫТИЕ: День Победы 2025 в Пскове
10.05.2025, 15:160 «Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО 10.05.2025, 15:000 Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя 10.05.2025, 14:380 Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак 10.05.2025, 14:200 Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках
10.05.2025, 14:010 Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей 10.05.2025, 13:421 Сербский баянист поделился впечатлениями о псковском форуме 10.05.2025, 13:210 Фотогалерею портретов всех довоенных и военных руководителей «Пушкинского Уголка» впервые собрали в «Михайловском» 10.05.2025, 13:000 Полицейские требуются на службу в Пскове
10.05.2025, 12:420 Суды в России за год отправили в колонии 48 диверсантов 10.05.2025, 12:240 Продолжаются поиски пропавшего в Великих Луках мужчины 10.05.2025, 12:010 Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений 10.05.2025, 11:370 Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru