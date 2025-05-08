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Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП

Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала.

«Четырнадцатого мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино», — говорится в сообщении.

По данным портала «Кино-театр.ру», Земляникина погибла в ДТП.

Прощание с актрисой пройдет 17 мая в московском храме Архангела Михаила и Марии Египетской.

Елена Земляникина-Крылатова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, исполнительница романсов. Родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.

Сниматься в кино начала в 1980-х — в эпизодических ролях в фильмах «Детский мир», «Конец бабьего лета», «Хозяйка детского дома», «Семья вурдалаков», «Опознание» и других.

В Институте культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра, пишет РИА Новости.