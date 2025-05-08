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В России и мире

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с медицинскими картами

25.05.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную, вынуждая их назвать код из смс и данные СНИЛС, необходимые для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги», рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.\

«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг», — сказал Леонов.

По его словам, в таких ситуациях мошенники часто создают атмосферу срочности, чтобы вынудить людей быстро принять решение. Он добавил, что ни в коем случае нельзя сообщать никакие персональные данные таким собеседникам.

Леонов также отметил, что настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию. Он уточнил, что сейчас у граждан есть право пользоваться двумя основными видами медицинских карт: бумажной и электронной, выбор зависит от возможностей медучреждения и предпочтений самого пациента. Речи об аннулировании какой-то из них не ведется, пишут РИА Новости.

«Что делать, если все же поступил звонок якобы из поликлиники. Во-первых, необходимо сразу завершить разговор и после перезвонить по официальному номеру телефона медучреждения, указанному на официальном сайте или портале государственных услуг, чтобы уточнить, действительно ли звонок мог поступить оттуда. Во-вторых, не стоит поддаваться панике, (нужно) трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников. Важно помнить, что никогда нельзя передавать посторонним лицам такие сведения, как номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, номера банковских карт и другие конфиденциальные данные», — заключил парламентарий.

 

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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